Batman'da şehit düşen asker dualarla uğurlandı

Batman'ın Kozluk ilçesindeki Bekirhan Jandarma Karakolu'na PKK'lı teröristlerin bombalı araçla gerçekleştirdiği saldırıda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Soner Fazlıoğlu için tören düzenlendi.

Batman'ın Kozluk ilçesindeki Bekirhan Jandarma Karakolu'na PKK'lı teröristlerin bombalı araçla gerçekleştirdiği saldırıda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Soner Fazlıoğlu için tören düzenlendi. Merkez Yenişehir ilçesindeki General Galip Deniz Kışlası'nda düzenlenen törende, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu, öz geçmişi okundu, dua edildi. Törende, şehit yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Şehit Fazlıoğlu'nun cenazesi, törenin ardından memleketi Rize'ye gönderildi Törene, Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, 7. Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Kadircan Kottaş ile şehidin silah arkadaşları ve yakınları katıldı. *** ilgili haber için... Acı haber Batman'dan geldi! AA

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