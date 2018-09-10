Batman'daki kazada özel harekat polisleri yaralandı

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde operasyona giden polis özel harekat ekibini taşıyan araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Kazada, 6 polis yaralandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bugün sabah saat 07.45 sıralarında, Hasankeyf ilçesi kırsalında operasyona giden polis özel harekat ekibini taşıyan aracın şarampole yuvarlanması sonucu, 6 özel harekat polisinin hafif şekilde yaralandığı belirtilerek, yaralı polisler için olay yerine sevk edilen helikopter ile hastaneye kaldırıldığı belirtildi. DHA

Okunma Sayısı: 145

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.