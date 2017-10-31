Bayburt'taki Gülen davasında karar

Bayburt'ta, Gülen Hareketine yönelik soruşturma kapsamında, Gülen Hareketinin eğitim yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla yargılanan 5'i tutuklu 7 sanık, 9 yıl 9 ay ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Talip Gürbüz'ün tutuklu bulunduğu süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verirken, tutuksuz sanıklardan Mürsel Temur ile Murat Koç'un dosyasının ise bu davadan ayrılmasına hükmetti.

Bayburt Ağır Ceza Mahkemesinde duruşmaya, tutuklu sanıklar Fatih Kürşat Sansu, Lokman Gökdereli, Regaip Özeler, Talip Gürbüz, Tuncer Çelik, tutuksuz sanıklar Muhammet Yakut, Mürsel Temur, Server Çiçek, Murat Koç ve avukatları ile yakınları katıldı. Sanık avukatları, müvekkillerinin Gülen Hareketi adına suç işlediklerine yönelik somut deliller bulunmadığını, tanık ifadelerinde çelişkiler olduğunu ileri sürerek, beraat ve tahliye talebinde bulundu. Karar öncesi mahkeme heyetince son sözleri sorulan sanıklar da haklarındaki iddiaları reddederek, mahkemeden beraat ve tahliyelerini talep etti. Savunmaların tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Heyet, Fatih Kürşat Sansu, Lokman Gökdereli, Regaip Özeler ve Talip Gürbüz'e 7 yıl 6 ay, Muhammet Yakut ile Server Çiçeğe 6 yıl 3 ay, Tuncer Çelik'e ise 9 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Talip Gürbüz'ün tutuklu bulunduğu süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verirken, tutuksuz sanıklardan Mürsel Temur ile Murat Koç'un dosyasının ise bu davadan ayrılmasına hükmetti. AA

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