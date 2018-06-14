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14 HAZİRAN 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Bayram öncesi ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatıldı

14 Haziran 2018, Perşembe 12:47
Ramazan Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi 4 bin kişiye ulaşan Kağıthane Belediyesi, Sosyal Mağaza aracılığıyla giyim ve gıda yardımı yaptı.

Kişilerin ihtiyaçlarını belirleyen belediye bayram öncesinde bin 773 kişiye giyim, 2 bin 260 aileye ise gıda yardımında bulundu. Birçok farklı ürünün bir arada olduğu Sosyal Mağaza'da vatandaşlar istedikleri kıyafetleri seçerken çocuklara da oyuncaklar hediye edildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, önümüzdeki bayramlar ve özel günlerde daha çok aileye ve eve ulaşılması için daha geniş kapsamlı çalışmalar yapılacağı bilgisi de verildi.

 

DHA

Etiketler: bayram, Ramazan, Kağıthane, yardım
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