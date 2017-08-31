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31 AĞUSTOS 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

Bayram tatilinin 6. gününden de üzücü haberler!

31 Ağustos 2017, Perşembe 21:04
10 günlük bayram tatilinin altıncı gününde, Ankara, İzmir, Sakarya, Erzincan Aydın, Diyarbakır, Hatay, Kocaeli, Elazığ, Batman, Bartın ve Konya'da trafik kazaları meydana geldi. Kazalarda 8 kişi öldü, 32 kişi yaralandı.

Sakarya-Erzincan- Aydın

Sakarya'nın Hendek ilçesinde Osman Köroğlu idaresindeki 54 RL 469 plakalı kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde, bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu, aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Aydın'ın Bozdoğan ve Kuyucak ilçelerinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Diyarbakır-Hatay-Kocaeli

Diyarbakır- Silvan kara yolunda 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kocaeli Anadolu Otoyolunda iki otomobilin çarpışması sonucu toplam 4 kişi yaralandı.

Ankara-Elazığ-İzmir

Ankara'nın Çubuk ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Elazığ'ın maden ilçesinde Muhammed Girgin (36) yönetimindeki 23 HF 032 plakalı otomobilin beton bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde otomobilin ilk önce öndeki araca daha sonra beton bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Batman-Bartın-Konya

Batman'da İbrahim Direkçi idaresindeki 56 KA 562 plakalı otomobil, Demirbilek köyü yakınlarında devrildi, kazada 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ise 3 kişi yaralandı.

Bartın'ın Amasra ilçesinde önceki gün meydana gelen trafik kazasında yaralanan 1 kişi tedavi gördüğü hastanede öldü.

Tatilin başlamasından bu yana yaşanan kazalarda ölü sayısı 49'a yaralı sayısı ise 331'e yükseldi.

AA

Etiketler: tatil, trafik kazası
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