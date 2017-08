Bayram trafiğinde kırıcı olmayın

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Kurban Bayramı dolayısıyla araç kullanan herkesin trafikte birbirine saygılı olması gerektiğini belirtti.

Kurban Bayramı sebebiyle araç kullanan herkesin trafikte birbirine saygılı olması gerektiğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ‘Trafikte araç kullanan sürücülerimiz değil, hayatımızın her alanında birbirimize karşı sevgi, saygı ve hoşgörü ile yaklaşmalıyız. Aksi halde istenmeyen olaylarla her zaman karşı karşıya kalırız. Özellikle sıcak havaların ve trafiğin bayram tatili nedeniyle arttığı bu günlerde birbirimize karşı tahammül edemiyoruz. Her meslekte olduğu gibi sürücülerin de trafiğe çıkmadan önce kişisel öfke kontrolünün nasıl yapılacağını öğrenmeli ve eğitimini almalı. Son dönemde trafikte, hastanelerde ve birçok yerde yaşanan olayların en büyük sebebi öfke kontrolü yapmayışımızdır” dedi.

Araç sayısı 10 kat artıyor

Trafiğe çıkmadan önce kural ve saygıya büyük önem verilmesi gerektiğinin altını çizen Palandöken, “Her bayramda sevincimiz yarım kalıyor. Çünkü bayramlarda trafikteki araç sayısı normal zamana göre 10 kat artıyor. Bu artışa paralel kazalarda yüzde 50 oranında artış gösteriyor. Yani normal zamanda ortalama günde 12-14 kişi hayatını kaybederken bu sayı bayram tatillerinde 24 ile 30 arasında değişmektedir. Bu bayramda canımızın yanmaması ve sevincimizin yarım kalmaması için trafikte araç kullanan herkesin en kötü şoförler olduğunu düşünerek trafiğe çıkılmalıdır” şeklinde konuştu.

Yanlış hava basıncına dikkat

Kurban Bayramı’nın gelmesiye birlikte tatil için yola çıkacakların sayısında ciddî bir artış oluyor. Yaz aylarında özellikle bayram tatili dönemlerinde yaralanmalı ve can kayıplı trafik kazalarında ciddî artışlar yaşanıyor. Pirelli, bayramda yola çıkacak araç sahiplerine lastik güvenliği konusunda tavsiyelerde bulunuyor. Pirelli Otomobil Lastikleri CEO’su Gian Paolo Gatti Comini, “20 milyonun üzerinde aracın trafiğe kayıtlı olduğu Türkiye’de, özellikle bayram tatili dönemlerinde trafik kazalarında ciddî artışlar yaşanıyor. Mevsime ve yol şartlarına uygun olmayan lastik seçimleri, gerekli kontrollerin yapılmaması kazalara dâvetiye çıkartan unsurlar. Aslında çok az vaktinizi alacak bazı kontrolleri yaparak can ve mal kayıplı trafik kazalarının önüne geçmek mümkün. Bu bayram tatilinde sürücülerin aileleri ile güvenli bir seyahat için gerekli kontrolleri yapmalarını tavsiye ediyoruz” diyor.

