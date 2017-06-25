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25 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

Bayram zehir olmasın

25 Haziran 2017, Pazar
Geçen yılki 9 günlük Ramazan Bayramı tatili boyunca trafik kazalarına kurban verdiğimiz 135 kişinin acısıyla bayram sevinci hüzne dönüşmüştü. Bu bayramda tedbirler arttırılarak Türkiye genelinde 7 bin 839 personelin katılımıyla 4 bin 159 noktada denetim başlatıldı.

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla milyonlarca vatandaş yollara döküldü. Geçen yılki 9 günlük Ramazan Bayramı tatili boyunca trafik kazalarına kurban verdiğimiz 135 kişinin acısıyla bayram sevinci hüzne dönüşmüştü.

Bu bayram tatilinde alınacak trafik tedbirleri kapsamında, sürücü ve yolcularda trafik kurallarının önemi konusunda farkındalık oluşturularak trafiğin daha konforlu, hızlı ve güvenli akışının sağlanması amacıyla, polis ve jandarma trafik ekiplerinin katılımıyla Türkiye Trafik Güvenliği Denetimleri başlatıldı. Denetimler kapsamında kurulan 4 bin 159 kontrol noktasında toplam 7 bin 839 personel görev yapıyor.

Trafik denetimleri sırasında, kural ihlâli yapan taşıtların yanı sıra diğer araçlar da durdurularak sürücülerle yüz yüze iletişim kuruluyor. Sürücü ve yolcuların emniyet kemerlerini takmaları ve seyahatleri süresince her iki saatte 10 dakika kadar mola vererek trafiğe olan dikkat ve ilgi eksikliğinin önlenmesi konusunda bilgilendirme yapılıyor.

15 milyon vatandaş yollarda

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 4 günlük Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla 15 milyona yakın vatandaşın yola çıkmasını beklediklerini söyledi. Bayramlarda özellikle gidiş ve dönüş tarihlerinde trafiğin önemli oranda yoğunlaştığına dikkati çeken Arslan, “Bakanlık olarak bayram dolayısıyla yaşanacak yoğunluk nedeniyle kara, deniz, hava ve demiryollarında tüm önlemlerimizi aldık. Özellikle trafiğin en yoğun olduğu karayollarımızda yapım çalışmalarına ara verilecek” Arslan, havalimanlarında da yoğun bir trafik beklendiğini dile getirerek, 2 Temmuz’a kadar 7 büyük havalimanından 37 bin 600 uçağın iniş-kalkış yapmasının beklendiğini söyledi.

Geçen yıl 135 kişi öldü

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın da trafik kurallarına daha çok önem verilmesi gerektiğine dikkat çekti. Apaydın, bayram tatillerinde trafik kazalarında artış görüldüğünü kaydederek, sürücüleri daha dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı. Geçen yıl 9 günlük Ramazan Bayramı tatili boyunca meydana gelen trafik kazalarında 135 kişinin öldüğünü ifade eden Apaydın, “Vatandaşlarımız bayram seyahatlerini olabildiğince toplu taşıma araçları ile yapmalı, trafik kurallarına daha çok önem vermelidir. Uzun yolculuklarda sık sık mola verilmelidir.” diye konuştu. 

Etiketler: ramazan bayramı, bayram tatili, trafik kazası
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