Bayram ziyaretinde yakalandı

Van'da sürdürülen bir dosyada hakkında yakalama kararı bulunan Gülen Hareketi şüphelisi bayram ziyareti için geldiği Uşak'ta yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Gülen Hareketi soruşturması kapsamında Van 1. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından hakkında yakalama kararı çıkarılan M.P. Sivaslı ilçesi Tatar köyünde akraba ziyaretine geldiği sırada jandarma ekiplerince gözaltına alındı. M.P'nin bir süre önce Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile öğretmelik mesleğinden ihraç edildiği öğrenildi. Şüphelinin şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı iddia edildi. M.P. işlemlerinin ardından Van'a gönderilecek. AA

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