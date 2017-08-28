Isparta'da hayvan pazarlarında yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla hareketlilik yaşanıyor.

Çevre il ve ilçelerden gelen besiciler, emeklerinin karşılığını alabilmek için günün ilk saatlerinden itibaren Yazısöğüt mevkisinde kurulan hayvan pazarına gelerek, kurbanlıkların satılması için iş başı yapıyor.

Burada hayvanların bakımlarını yapan besiciler, kurbanlık almak için pazara gelen vatandaşlarla sıkı bir pazarlığa giriyor. Bu sene besiciler satışlardan memnun, vatandaşlar ise fiyatların yüksek olmasından şikayetçi.

Pazarda küçükbaş hayvanlar 700 liradan başlayan fiyatlarla alıcı buluyor, büyükbaş hayvanların fiyatı ise ağırlıklarına göre değişiyor.

Afyonkarahisar'dan kurbanlık satışı için gelen besici Eren Karyemez, yaptığı açıklamada, yıl içerisinde Kurban Bayramı için hazırlıklar yaptıklarını ve kurbanlıkları satışa hazır hale getirdiklerini söyledi. Fiyatların bu yıl iyi olduğunu ifade eden Karyemez, "İşlerimiz iyi. Alımlar başladı. Bayrama 2-3 gün kala daha iyi olacağını düşünüyoruz." dedi.

Besici Özkan İleri de bu yıl işlerinin iyi gittiğini ve beklentilerinin üstünde bir satış gerçekleştirdiklerini kaydetti. İleri, "Bu yıl güzel geçiyor. 70 hayvan getirdik, 7 tane kaldı. Allah'a şükür beklentilerimizi karşıladı." diye konuştu.

Besici Hurşit Aytekin de arife gününe kadar burada hayvanların çoğunun satılmış olacağını, özellikle büyükbaş hayvanda satışların iyi olduğunu kaydetti.

Kurbanlık alımı için pazara gelenler ise fiyatların oldukça yüksek olduğunu ve kurbanlıklarını son günlere doğru alacaklarını ifade etti.

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