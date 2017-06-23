"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 HAZİRAN 2017 CUMA - YIL: 48

Bayramda 15 milyon kişi yollarda olacak

23 Haziran 2017, Cuma 14:22
​Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, yaptığı açıklamada, yarın başlayacak 4 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle 15 milyona yakın vatandaşın yola çıkmasını beklediklerini söyledi.

Bayramlarda özellikle gidiş ve dönüş tarihlerinde trafiğin önemli oranda yoğunlaştığına dikkati çeken Arslan, şöyle devam etti: 

"Bakanlık olarak bayram dolayısıyla yaşanacak yoğunluk nedeniyle kara, deniz, hava ve demiryollarında tüm önlemlerimizi aldık. Özellikle trafiğin en yoğun olduğu karayollarımızda yapım çalışmalarına 24-28 Haziran'da ara verilecek. Trafiği yoğun tatil bölgelerimizde ana güzergahlarda da ek önlemler alındı. Otoyollar başta olmak üzere, trafik yoğunluğu fazla olan devlet yollarında da bakım ve onarım gibi çeşitli nedenlerle kullanılamayan şeritler trafiğe açıldı. Biz, vatandaşımızın yolunu açıyoruz ancak tek isteğimiz var, vatandaşlarımız yollarda dikkatli olsun ve herkes ailesine sağ salim kavuşsun."

"Bayramda 7 havalimanı 37 bin 600 uçak ağırlayacak"

Arslan, havalimanlarında da yoğun bir trafik beklendiğini dile getirerek, bugünden başlayarak 2 Temmuz'a kadar 7 büyük havalimanından 37 bin 600 uçağın iniş-kalkış yapmasının beklendiğini söyledi.

"Konya-İstanbul YHT sefer sayısı 6'ya çıkıyor"

Arslan, Ramazan Bayramı dolayısıyla artan yolcu taleplerinin karşılanabilmesi için Yüksek Hızlı Tren (YHT) sefer sayısının da artırılacağını vurgulayarak, bugün, yarın ve 27 Haziran'da Ankara-İstanbul, İstanbul-Ankara hatlarında karşılıklı sefer ilave edileceğini söyledi. Konyalılara da müjde veren Arslan, "Artan yolcu talebini karşılamak üzere Konya-İstanbul hattında günde 4 olan YHT sefer sayısını 6'ya çıkarıyoruz. Böylece daha önce sabah ve akşam saatlerinde hareket eden YHT'ler, sabah, öğlen ve akşam seferleriyle daha rahat bir seyahat imkanı sunacak. Konya-İstanbul hattında YHT seferlerinin sayısı bayramdan sonra da 6 olacak ve Konyalı vatandaşlarımız daha rahat edecek." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların tatile gidiş ve dönüş günlerinde aynı gün ve saatte yola çıkmalarının bazı güzergahlarda yol kapasitesinin üstünde trafik yoğunluğu oluşturacağına dikkati çeken Arslan, seyahatlerin gün içinde uygun saatlere yayılmasını ve aceleci davranışlardan kaçınılmasını istedi. 

AA

Okunma Sayısı: 112
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    115. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yunanistan ve bütün dünya duysun ki Ayasofya Cami'dir

    Petrol 45 dolara düştü, hala pompaya yansıtılmadı

    Zarar 5 milyon lira!

    Manisa Tugay Komutanı Albay Şevki Güvenç görevden alındı

    Bakan Işık'tan bedelli açıklaması

    ABD'den Enis Berberoğlu açıklaması: Büyük endişe duyuyoruz

    Bakan açıkladı: 1 milyon 100 bin eğitimli genç işsiz

    Yemek şirketinin aşçısından şok ifade: Su lağım kokuyordu

    Rusya, Akdeniz'den IŞİD'e füze fırlattı

    CHP, Enis Berberoğlu için Anayasa Mahkemesi'ne başvurulacak

    Körfez ülkelerinden Katar'a: Türkiye'nin askeri üssünü kapatın

    Dışişleri'nden Yunanistan'a kınama

    Hakim ve savcılara baskılar kalkmalı

    AKP eski milletvekili tutuklandı

    ''33 bin öğretmenin ilişiği kesildi''

    ‘Tek adamlık için uyarmıştım’

    Belli ki tahliye dilekçeleri hiç okunmuyor bile

    İkinci grup da Katar'a ulaştı

    ''Fakir insan istemiyorum"

    “Her zaman Hz. Muhammed’i (asm) örnek aldım”

    En Çok Okunanlar

    Mağdur Kürsüsü

    Belli ki tahliye dilekçeleri hiç okunmuyor bile
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Toplum sindi, devlet tıkandı
    Genel

    ''33 bin öğretmenin ilişiği kesildi''
    Genel

    ‘Tek adamlık için uyarmıştım’
    Genel

    Hakim ve savcılara baskılar kalkmalı
    Genel

    AKP eski milletvekili tutuklandı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hatay’ı kazandık; Refah’ı kaybettik
    Genel

    Kadir Gecesinde masumlara dua yağdırdık
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Çok duâ etmeliyiz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.