Bayramda ücretsiz olacak

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ramazan Bayramı'nda mi̇lli̇ park ve tabi̇at parklarına girişlerin ücretsiz olacağını belirterek, faydalanacak vatandaşlarından gerekli hassasiyeti göstermelerini, orman yangınlarına yol açabilecek ihmallerden kaçınmalarını istedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce ülke genelinde işletilen milli park ve tabiat parklarına girişler, vatandaşların Ramazan Bayramı'nda huzurlu bir ortamda tabiatla iç içe vakit geçirmesi ve aileleriyle bir arada piknik yapabilmesi için ücretsiz olacak.

Havası, suyu, tarihi ve tabii kaynak değerleri, tabii görünümleri ve sakin ortamlarının yanı sıra vatandaşlara eğlenme, dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme imkanı sağlayan milli parklar ve tabiat parkları bayram süresince vatandaşları ağırlayacak.

"Gerekli tedbirler alındı"

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bayramda vatandaşları milli park ve tabiat parklarında ağırlamak için gerekli hazırlıkların tamamlandığını belirtti.

Vatandaşların Ramazan Bayramı'nı bayram tadı, coşkusuyla yaşayabilmeleri ve tabiatla iç içe olmaları için milli park ve tabiat parklarına girişlerin ücretsiz olması konusunda talimat verdiğini dile getiren Eroğlu, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak vatandaşlarımızın hem güvenliği hem de rahat etmeleri için gerekli tedbirleri aldık. Vatandaşlarımızı bayramda milli park ve tabiat parklarına davet ediyorum. Tabii alanlarımızdan faydalanacak vatandaşlarımızdan bu alanlarda gereken hassasiyeti göstermelerini istiyorum."