Bayramın birinci gününde kaza bilançosu

Ramazan Bayramı'nın ilk günü, yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında 15 kişi öldü, 98 kişi yaralandı.

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde, yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarında 15 kişi öldü, 98 kişi yaralandı. Bayramın ilk günüyle birlikte yurdun çeşitli yerlerinde son 24 saatte meydana gelen trafik kazalarında, 15 kişi öldü 98 kişi yaralandı. Böylece, bayram tatilinin başladığı arife gününden bu yana 26 kişi öldü, 168 kişi yaralandı. Samsun'un Havza ilçesi Hamamayağı kavşağında kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü, kaldırıldığı Havza Devlet Hastanesinde öldü. Elazığ'da Dursun Aydın idaresindeki otomobil, Kekliktepe üst geçidi kavşağında Heybet Demirdağ yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada, 4 kişi yaralandı. Karabük'te Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı'nda aynı yönde seyreden iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kastamonu'da 2 trafik kazası Kastamonu'da, Sait Ahmet Keçeci'nin kullandığı motosiklet, bir kamyonla çarpıştı. Motosiklet sürücüsü, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kamyon sürücüsü ise kaza yerinden kaçtı. Kentte meydana gelen diğer trafik kazasında, Kastamonu-Karabük karayolu Aşağı Diphan mevkisinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. AA

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