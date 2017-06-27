Bayramın çok ağır kaza bilânçosu!

Yapılan bütün uyarılar ve alınan tedbirlere karşın bu bayramda da çok sayıda trafik kazası meydana geldi.

Ramazan Bayramı tatilinin ilk 3 gününde meydana gelen 75 kazada, ölü sayısı 53, yaralı sayısı ise 322 oldu. Tokat, Zonguldak, Bursa, Konya, Kocaeli, İstanbul, Kilis ve Aydın’da son olarak meydana gelen 8 kazada, 2 kişi öldü, 38 kişi de yaralandı. Bu kazalarla birlikte dün meydana gelen kaza sayısı 18 olurken, ölü sayısı 11’e, yaralı sayısı ise 71’e çıktı. Avrasya tüneli çıkışında kaza: 1 ölü Fatih’te Avrasya Tüneli çıkışında gece saatlerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yaya, seyir halindeki araçların çarpması sonucu feci şekilde can verdi. Kaza, Fatih Yenikapı Avrasya Tünel çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tünelden çıkan ve plâkası tesbit edilemeyen bir araç seyir halinde giderken yolun ortasındaki demir korkuluk ve bariyerlere rağmen karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan yaya ağır şekilde yaralanırken, arkadan gelen diğer araçlar da yaralıyı fark edemeyerek üzerinden geçti. Polisin yaptığı inceleme sonrası, ölen kişinin 30 yaşlarında bir erkek olduğu ve üzerinden kimlik çıkmadığını belirledi. Kaza sonrası yayaya çarpan araçların plâka tespiti için polis ekiplerinin geniş çaplı soruşturma başlattığı öğrenildi.

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