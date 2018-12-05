Bekçiler geldi, asayiş arttı

Bekçilerin yeniden göreve başlaması ve şehirlerde alınan güvenlik tedbirleri ile birlikte mal varlığına karşı yoğun işlenen asayiş suçlarında bu yılın 11 ayında yüzde 25,6’lik düşüş yaşandı.

Bekçilerin yeniden göreve başlaması ve şehirlerde alınan güvenlik tedbirleri meyvesini verdi. Hırsızlık, yankesicilik, oto hırsızlığı, yağma, kapkaç gibi mal varlığına karşı yoğun işlenen asayiş suçlarında bu yılın 11 ayında yüzde 25,6’lik düşüş yaşandı. Mal varlığına karşı işlenen olayların aydınlatılma oranı da yüzde 6,6 artış göstererek yüzde 45’e ulaştı. Asayiş politikalarının uygulanması, şehirlerde çarşı ve mahalle bekçilerinin göreve başlaması, sokakta polisin ve jandarmanın görünürlüğünün artması ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın kıyı kesimlerinde denetimini arttırması malvarlığına karşı işlenen bütün suçları ciddî oranda azalttı. Bu yılın 11 aylık döneminde mal varlığına karşı işlenen bütün suçları aydınlatma oranında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,6’lık bir artış yaşandı. Bu yıl mal varlığına karşı işlenen bütün olayların yüzde 45’i aydınlatıldı.

Evden hırsızlık azaldı

Alınan bütün güvenlik tedbirleri, evden hırsızlık günlük olay sayısını da azalttı. Buna göre; 2017 yılında ülke genelinde günlük toplam 262 evden hırsızlık olayı meydana gelirken, 2018’de bu sayı 183’e düşerek yüzde 30’luk bir azalma gösterdi. Bu yılın 11 aylık döneminde, günde İstanbul’da 55, Ankara’da 11, İzmir’de 8 evden hırsızlık olayı yaşandı. Geçen yılın aynı dönemine göre evden hırsızlık olayı Ankara’da yüzde 64,5, İstanbul’da yüzde 30,5, İzmir’de 58,6 azalış gösterdi. Geçen yılın aynı döneminde ise, Ankara’da 30, İstanbul’da 79, İzmir’de 19 günlük evden hırsızlık olayı meydana gelmişti.