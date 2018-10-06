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6 EKİM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Belediye Başkanı'ndan pazarcıya fiyat tepkisi

06 Ekim 2018, Cumartesi 14:12
Gaziantep'te, pazar denetimine çıkan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, fatura ile satış fiyatı arasında yüksek fark olan pazarcıya tepki gösterdi. Başkan, 75 kuruşa aldığı domatesi 5 liraya satan pazarcıya, ya fiyatı indirmesini ya da tezgahının kaldırılacağını söyledi.

Gaziantep'te merkez Şahinbey ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, zabıta ekipleri ve Ticaret İl Müdürlüğü ile birlikte fiyat denetimi ile tüketici haklarının korunmasına yönelik toplantı düzenledi. Belediyede yapılan toplantının ardından Tahmazoğlu beraberinde zabıta ve Ticaret İl Müdürlüğü görevlileri ile birlikte pazar denetimine çıktı. Kılıçoğlu Mahallesindeki pazarda denetim yapan Tahmazoğlu, vatandaşların domates fiyatlarının yüksekliğinden şikayet etmesi üzerine bir pazarcıdan 5 liraya sattığı domatesin faturasını göstermesini istedi. Aldığı faturada domatesin alış fiyatının 75 kuruş olduğunu fark eden Tahmazoğlu, ürünün 5 liraya satılmasına tepki gösterdi. Tahmazoğlu, tepki gösterdiği pazarcıya, "Olmaz böyle. Ya fiyatı düşürüyorsun, ya tezgahı kapatıyorsun" dedi.

Tahmazoğlu'nun tepkisinin ardından pazarda bulunan esnaflar tezgahlarındaki sebze ve meyve fiyatlarını düşürdü.

T24

Etiketler: Gaziantep, pazar, domates, fiyat
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