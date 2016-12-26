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28 ARALIK 2016 ÇARŞAMBA - YIL: 47

Belediye başkanı o görüntüler için özür diledi

26 Aralık 2016, Pazartesi 21:56
KÜTAHYA hayvan barınağında yavru bir köpeğin diğer köpekler tarafından parçalaması görüntüleri hayvanseverlerin tepkisiyle karşılandı. Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu soruşturma başlattıklarını açıkladı.

Kütahya Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki bir yavru köpeğin diğer köpekler tarafından parçalanması hayvanseverleri ayağa kaldırdı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından başta Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) üyeleri olmak üzere çok sayıda hayvansever olaya tepki gösterdi. Hayvanseverler, barınaktaki hayvanlara yiyecek verilmediğini, aç kalan hayvanların yavru köpekleri parçaladıklarını ve hayvanların soğukta kaldıklarını öne sürdü. Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu da bir grup hayvansever ve basın mensupları ile birlikte barınağa giderek incelemelerde bulundu. 

SORUŞTURMA AÇILDI

Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu büyük üzüntü duydukları olayla ilgili soruşturma başlattıklarını söyledi. Saraçoğlu, şöyle dedi:

"Köpekler birbirlerine girip kavga ediyorlar. İki köpek bir köpeğin kafasını kopartıyor birkaçını da yaralıyor. Bu sırada barınağa gezmek için gelen hayvansever durumu görüp görevlilere bildiriyor. Veteriner, yaralıya müdahale ederken oradaki bir görevlide kafası kopan köpeği dışarı çıkartıyor. Kütahya Belediyesi olarak gerekli soruşturmayı açtık, olayı aydınlatmaya gayret göstereceğiz. Bu bir kere bizim kabul ettiğimiz ya da kabul edebileceğimiz bir olay değil." 

KAPASİTE KÜÇÜK

Göreve geldiklerinden bugüne kadar sokak hayvanlarına bakma konusunda ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini ifade eden Saraçoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bakımevimizin kapasitesi maalesef biraz küçük. Barınağımızın büyütülmesi, bölgede örnek gösterilecek bir barınak olması konusunda çalışma yaptık. Barınağın arkasındaki 40 dönüm arazinin tahsisi bize gerçekleşti. Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ndan da destek alarak burada bir proje geliştirdik. Bununla anılmak isterdik. Ama farklı bir şekilde anılmak bizleri üzdü. 2 milyon 450 bin liralık bir yatırımı bu bölgeye yapıyoruz. Hayvan barınağını büyütmekle kalmayıp, sadece kedi ve köpek değil diğer hayvanların da burada bakımını yapmak için bu projeyi gerçekleştireceğiz."

ÖZÜR DİLEDİ

Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, yaşanan olaydan dolayı çok üzgün olduklarını ifade ederek, "Böyle bir olaydan dolayı bir belediye başkanı olarak üzgün olduğumu söylüyorum. Bunu açık açık itiraf ediyorum. Bu nokta itibariyle bununla ilgili ve bundan sonra olmaması noktasında gerekli çalışmaların düzenlemelerin yapılacağını da sizlerin ve basın huzuruda söz veriyorum. Bundan dolayı özür dilemek gerekiyor ise ben özür dilerim bir belediye başkanı olarak" dedi.Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, çevre illerden kamyonlarla sokak hayvanlarının Kütahya'ya getirilip bırakıldığını, bunun da kendileri için büyük sorun oluşturduğunu ekledi.

DHA

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