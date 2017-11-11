Belediyenin yaptığı 'pes' dedirtti

Sivas Belediyesi tarafından yaya kaldırımlarına yapılan görme engelli yürüyüş bandı, kaldırım üzerindeki engellere göre şekil alınca ortaya ilginç bir görüntü çıktı.

Ferhatbostan Mahallesi, İstiklal Caddesi üzerinde Sivas Belediyesi tarafından kaldırım ve yol çalışmaları kapsamında yaya kaldırımlarına yapılan görme engelli bandının şekli şaşkınlığa neden oldu. Görme engellilerin yürümesini kolaylaştırmak için yapılan bantların önüne çıkan trafo ve direkler nedeniyle sıklıkla yön değiştirerek zikzak şeklinde oluşturulduğu görüldü.

"ENGELLİLER İÇİN PARKUR YAPMIŞLAR"

Mahalle sakinlerinden Ferhat Yavuz, "Burada engelli vatandaşlarımızı hiç düşünmeden çalışmışlar. Burada engellilere bildiğin parkur yapmışlar. Daha düşünceli olmalarını öneriyorum. Madem yeniliyorsunuz engellileri de düşünmeniz gerekiyor. Düzeltilmesi gerekir’’ dedi.

Sivas Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri kaldırımların taşeron bir firma tarafından yapıldığını belirterek konu hakkında inceleme yapacaklarını söyledi.