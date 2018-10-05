BEM-BİR-SEN’de şubesiz sendikacılık

BEM-BİR-SEN Genel Merkezi’nin, görevden aldığı İSKİ Şubesi yönetimini mahkeme kararına rağmen görevine iade etmemek için şubeyi kapattığı iddia edildi.

Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) hakkında son derece ilginç iddialar gündemde. İddialara göre BEM-BİR-SEN Genel Merkezi, seçimle işbaşına gelen İSKİ Şubesi Yönetimini, çeşitli isnatlarla görevden aldı. Görevden alınan sendika yöneticileri, göreve iade edilmeleri amacıyla dâvâlar açtı. Yöneticilerin açtıkları göreve iade davalarında mahkemelerin tamamı sonuçlandı ve iade kararları verildi. Kararla Yargıtay’da onanıp kesinleşti. Sendikanın Genel Merkezi ise buna rağmen İSKİ Şubesi Yönetimini göreve iade etmedi. Bunun yerine sendika tüzüğüne aykırı olarak şubeyi kapatma yolunu seçti. Yerine ise temsilciler atadı. Öte yandan, Şubelerin bir çoğunda bu ve benzer Genel Merkez müdahalelerinin olduğu, MEMUR-SEN’e kadar ulaşan şikâyetlerin karşılılık bulmadığı, BEM-BİR-SEN’in genel merkezi yöneticileri arasında problemlerin daha da derinleştiği, bunun da şubeleri olumsuz etkilediği de iddialar arasında.

İstanbul - Yeni Asya