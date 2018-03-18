Beşiktaş'ta tehlikeli anlar!

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde, bir binanın istinat duvarının çökmesi sonucu 6 araç zarar görürken bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

Türkali Mahallesi Abbasağa Çıkmazı Sokağı'ndaki 2 katlı binanın istinat duvarı henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Çökme sonucunda park halindeki 6 araçtan 2 tanesi çöken duvarın altında kalırken 4 araç zarar gördü. Çöken istinat duvarının yanında bulunan 2 katlı bina ise tedbir amaçlı boşaltıldı. Zabıta ekipleri yıkılan alanın çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem alırken bina da mühürlendi. AA

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