Beşinci kattan düşen kedi yaralı kurtuldu

Antalya'da itfaiyenin kurtarmaya çalıştığı kedi 5 katlı binadan düştü. Kalçası bacağından ayrılan kedinin tedavisi için sponsor aranıyor.

Muratpaşa ilçesi Balbey Mahallesi'nde 5 katlı binanın son katında klima motorunun üstüne çıkan kediyi vatandaşlar kendi çabasıyla kurtaramayınca itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven uzatarak kediyi almaya çalırken, korkan hayvan çatıya zıplamaya çalıştı. Başarılı olamayan kedi 17 metre yüksekten düştü. Düştükten sonra bir otomobil motoruna sığınan kedinin yardımına Antalya Candostları Koruma ve sahiplendirme Derneği Başkanı Arife Yanık yetişti. Kediyi saklandığı otomobil motorundan güçlükle çıkaran Yanık, yaralı kediyi Büyükşehir Belediyesi'nin Bakımevi'ne götürdü. Kalçasının bacağından ayrıldığı tespit edilen kedinin Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde ameliyat edilmesi gerektiğini belirten Arife Yanık, kedinin tedavisi için sponsor arıyor. DHA

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