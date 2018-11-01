Beyaz Kod mağduriyetlere sebep oluyor

Iğdır Devlet Hastanesi’nde görevli sağlık çalışanının Beyaz Kod uygulamasını suiistimal ederek hasta yakınını hastaneden uzaklaştırmaya çalıştığı ortaya çıktı.

Sağlık görevlisinin görevini gereğince yapmaması ve kötü muamelede bulunmasının üzerine hasta yakını, Başhekimliğe giderek şikâyetçi olacağını bildirdi. Endişelenen sağlık çalışanı, şikâyetine engel olmak ve hasta yakınını hastaneden uzaklaştırmak amacıyla Beyaz Kod uygulamasını kullanmaya çalıştı. Benzer mağduriyetler birçok yerde yaşanıyor. Yalnızca sağlık personelini koruyan bir uygulama olan, hasta ve hasta yakınlarına yaptırım olarak sunulan Beyaz Kod uygulamasının vatandaşın gördüğü kötü muamele için de ayrı bir yaptırımla düzenlenmesini gerekiyor. İstanbul - Şeyma Türkan

Okunma Sayısı: 96

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.