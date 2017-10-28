Beyin kanaması geçiren Süleymanoğlu ile ilgili son durum

Naim Süleymanoğlu'nun beyin damarlarında genişlemeye bağlı görülen kanamanın gerilediği ve bilincinin açık olduğu belirtildi.

Ataşehir Memorial Hastanesi'nde tedavisi süren Süleymanoğlu'nun karaciğer fonksiyonları normal seyrediyor. Süleymanoğlu'nun, beyin damarlarındaki genişlemeye bağlı olarak gelişen beyin kanaması geçirdiği belirtildi. Kanamanın gerilediği ve Süleymanoğlu'nun bilincinin açık olduğu ifade edildi. Naim Süleymanoğlu için şu an herhangi bir cerrahi müdahaleye gerek görülmediği aktarıldı. Süleymanoğlu'na bir arkadaşının gönüllü donör olması sayesinde 6 Ekim'de karaciğer nakli yapılmıştı. AA

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