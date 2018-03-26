Beykoz'da bir kamyon evin balkonuna girdi

İstanbul, Beykoz'da meşrubat yüklü kamyon yokuş yukarı çıkarken kayması sonucunda iki katlı evin balkonuna çarparak durabildi. Kazada ölen yada yaralanan olmazken evde maddi hasar meydana geldi.

Kavacık Mahallesi Uygar Sokak'ta Doğukan Bektaş'ın idaresindeki 34 CHS 04 plakalı meşrubat yüklü kamyon, yokuş yukarı seyir halindeyken geri geri kayarak iki katlı evin balkonuna çarptı. Kazada can kaybı ya da yaralanan olmazken, evde hasar meydana geldi. Ev sahibi Gülseren Ceylan, "Ben kaza esnasında evde yoktum. Evde annem, babam ve ailem vardı. Babam yatalak. Allah'tan can kaybı yaşanmadı" dedi. Kamyon sürücüsü Doğukan Bektaş ise yukarı doğru çıkarken aracının frenlerinin boşaldığını iddia ederek, "Yapacak bir şey yok. Fren boşaldı ve araba kaydı. Can kaybı yaşanmadı" diye konuştu. AA

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