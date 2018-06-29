Beykoz'da film platosu olarak kullanılan eski kundura fabrikasında yangın

Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, film platosu olarak kullanılan eski bir kundura fabrikasındaki yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

Alınan bilgiye göre, Beykoz Yalıköy'deki dizi ve film platosu olarak kullanılan eski kundura fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipelerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Yangın kontrol altında

Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, film platosu olarak kullanılan eski bir kundura fabrikasındaki yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

İstanbul İtfaiyesi Daire Başkanı Ali Karahan, "Yangında yaralı, can kaybı yok." dedi.