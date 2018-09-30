"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 EYLÜL 2018 PAZAR - YIL: 49

Beykozlular artık çözüm istiyor

30 Eylül 2018, Pazar 14:50
İstanbul Beykoz'da şiddetli yağış nedeniyle su baskınları meydana geldi, Elmalı Deresi taştı.

Beykoz'da etkili olan şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu, toprak kaymaları meydana geldi. Toprak kayması sonucu bazı ağaçlar yollara düştü.

Tepetarla Caddesi'ndeki bir binanın üzerine yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yoğun yağış nedeniyle Elmalı Deresi de taştı.

Vatandaşlar mahsur kaldı

Şiddetli yağış nedeniyle Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde bulunan ev, okul ve iş yerlerini su bastı.

Bazı vatandaşlar, evlerini basan su nedeniyle mahsur kalırken, komşularının çabasıyla kurtarıldı. Bazıları da itfaiye, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucunda mahsur kaldıkları yerden çıkarıldı. 

Mahsur kalan bazı vatandaşlar da kepçe yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Bu arada bazı bahçe ve seralardaki ürünler de sel nedeniyle zarara uğradı.

Dere boyunca ilerleyen Mahmut Şevket Paşa Caddesi üzerinde bulunan bazı köprüler de sel nedeniyle zarar gördü. 

Cadde üzerinde bazı noktalarda dereden taşan sular ulaşımı engellerken, itfaiye ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, suyun çekilmeye başladığı bölgede, yollarda biriken çamuru kaldırmak için çalışma başlattı.

Vatandaşların da ev ve bahçelerinde biriken çamuru tahliye etmeye çalıştığı görüldü.

Ayrıca AYEDAŞ ekiplerinin de çalışma yürüttüğü bölgede, taşan dere nedeniyle bazı boş arazilerde suyun biriktiği görüldü.

"Bu derenin artık ıslah olması lazım" 

Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Muhtarı Kemal Özman, neredeyse her yağmurda bu sıkıntıları yaşadıklarını dile getirerek, şöyle devam etti: 

"Biz bu derelerin artık ıslah olmasını istiyoruz. Ben yağmurla uyandım zaten, bir anda derenin çoğalmasıyla birçok arayan mahallelimiz oldu. İşin açıkçası her tarafa da yetişemedik. Bir evde mahsur kalan 3 kişi var. Sabah 06.30'dan beri onları oradan çıkaramıyoruz. Benim devletten tek bir istirhamım var, bu dereleri ıslah edelim. Her zaman bu sel felaketi yaşanacak, bir daha yağmur yağacak, bir daha yaşanacak. Riva yolu üzerinde bana bağlı bir köyüm daha var, orası da buradan beter şu anda. Çok kötü bir durumdayız."

''Camları kırdık kurtarabildiklerimiz insanları kurtardık''

Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde ikamet eden Taner Bal da şiddetli yağışın sabahın erken saatlerinde başladığını, bunun üzerine derenin taşmaya başladığını söyledi. 

Yolun alt kısmında amcalarının yaşadığını dile getiren Bal, bunun üzerine dışarı çıkarak, aşağı kesimlere doğru inmeye başladıklarını ifade etti.

Bal, derenin hemen yanında bulunan 2-3 evin içerisinde uyuyan çocukların bulunduğunu, bunun üzerine suyla dolmuş eve girerek, mahsur kalanları kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalıştıklarını anlatarak, şöyle devam etti: 

"Ağabeyimle evlere dağıldık. Camları kırdık kurtarabildiklerimiz insanları kurtardık. 5 dakika daha suyun içinde kalsalardı çocuklar boğulurdu, çünkü uyuyorlardı. Dere dibinde bulunan ahırda bir sürü hayvanı sular içinden çıkardık. Suyun içinden köylülerin yardımıyla 3 araba çıkardık. Bu arabalar tam köprüyü tıkayacak arabalardı. Sabah onları çıkardık. Biz bu olayı 2006'da yaşamıştık. Yine bu şekilde oldu. Artık biz bu duruma bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Çünkü bu dereler belli yere kadar geniş şekilde geliyor ama belli bir noktadan sonra daralma oluyor. Daralma olunca haliyle tıkanıyor."

AA

Etiketler: istanbul, beykoz
Okunma Sayısı: 162
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bütün mabedler dokunulmazdır

    Çukur derinleşiyor

    İsrafa devam ediyorlar

    Kâğıt krizi kitapları da etkiledi

    Sağlık Bakanlığı neden suskun?

    Afetler anksiyeteyi tetikler

    4. celp dönemi ne zaman?

    2,4 milyon kişiyi etkilendi; ölü sayısı 1203'e çıktı

    Elektronik ürünlere yeni zam yolda

    Sakarya'nın ve Kocaeli'nin zor günü: "Metrekareye 115 kilogram yağış düştü"

    "İşgalci, halkımızı öldürmek, ilaç ve elektriği kesmek ve bizi yok etmek istiyor"

    'İmar Barışı başvurusunu son günlere bırakmayın'

    Korkulan olmadı; vatandaşlar sahillere koştu

    Erdoğan'dan Endonezya açıklaması

    5 göçmenin cesedine ulaşıldı

    Beykozlular artık çözüm istiyor

    ''Deniz ile kara neredeyse bir oldu''

    Yapılandırmalara ilişkin ilk taksit uyarısı

    Bahçeli'den 'af teklifi' açıklaması

    Olağanüstü hal ilan edilsin talebi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Manisa kitap fuarında neler oluyor?
    Genel

    Kriz yoksa, bu anlaşma niye?
    Genel

    AKP, İslâmı temsil etmiyor
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Eczacıbaşı: Güvenin temeli hukuktur
    Cevher İLHAN

    “Halka verir talkını, kendi yutar salkımı”
    Faruk ÇAKIR

    Adaletin bu mu dünya?
    Genel

    Olağanüstü hal ilan edilsin talebi
    Genel

    Bahçeli'den 'af teklifi' açıklaması
    📷
    Genel

    Karikatürler
    Genel

    Mevlidlerle doğu ve batıyı kaynaştırdık

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.