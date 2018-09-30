Beykozlular artık çözüm istiyor

İstanbul Beykoz'da şiddetli yağış nedeniyle su baskınları meydana geldi, Elmalı Deresi taştı.

Beykoz'da etkili olan şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu, toprak kaymaları meydana geldi. Toprak kayması sonucu bazı ağaçlar yollara düştü.

Tepetarla Caddesi'ndeki bir binanın üzerine yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yoğun yağış nedeniyle Elmalı Deresi de taştı.

Vatandaşlar mahsur kaldı

Şiddetli yağış nedeniyle Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde bulunan ev, okul ve iş yerlerini su bastı.

Bazı vatandaşlar, evlerini basan su nedeniyle mahsur kalırken, komşularının çabasıyla kurtarıldı. Bazıları da itfaiye, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucunda mahsur kaldıkları yerden çıkarıldı.

Mahsur kalan bazı vatandaşlar da kepçe yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Bu arada bazı bahçe ve seralardaki ürünler de sel nedeniyle zarara uğradı.

Dere boyunca ilerleyen Mahmut Şevket Paşa Caddesi üzerinde bulunan bazı köprüler de sel nedeniyle zarar gördü.

Cadde üzerinde bazı noktalarda dereden taşan sular ulaşımı engellerken, itfaiye ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, suyun çekilmeye başladığı bölgede, yollarda biriken çamuru kaldırmak için çalışma başlattı.

Vatandaşların da ev ve bahçelerinde biriken çamuru tahliye etmeye çalıştığı görüldü.

Ayrıca AYEDAŞ ekiplerinin de çalışma yürüttüğü bölgede, taşan dere nedeniyle bazı boş arazilerde suyun biriktiği görüldü.

"Bu derenin artık ıslah olması lazım"

Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Muhtarı Kemal Özman, neredeyse her yağmurda bu sıkıntıları yaşadıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Biz bu derelerin artık ıslah olmasını istiyoruz. Ben yağmurla uyandım zaten, bir anda derenin çoğalmasıyla birçok arayan mahallelimiz oldu. İşin açıkçası her tarafa da yetişemedik. Bir evde mahsur kalan 3 kişi var. Sabah 06.30'dan beri onları oradan çıkaramıyoruz. Benim devletten tek bir istirhamım var, bu dereleri ıslah edelim. Her zaman bu sel felaketi yaşanacak, bir daha yağmur yağacak, bir daha yaşanacak. Riva yolu üzerinde bana bağlı bir köyüm daha var, orası da buradan beter şu anda. Çok kötü bir durumdayız."

''Camları kırdık kurtarabildiklerimiz insanları kurtardık''

Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde ikamet eden Taner Bal da şiddetli yağışın sabahın erken saatlerinde başladığını, bunun üzerine derenin taşmaya başladığını söyledi.

Yolun alt kısmında amcalarının yaşadığını dile getiren Bal, bunun üzerine dışarı çıkarak, aşağı kesimlere doğru inmeye başladıklarını ifade etti.

Bal, derenin hemen yanında bulunan 2-3 evin içerisinde uyuyan çocukların bulunduğunu, bunun üzerine suyla dolmuş eve girerek, mahsur kalanları kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalıştıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Ağabeyimle evlere dağıldık. Camları kırdık kurtarabildiklerimiz insanları kurtardık. 5 dakika daha suyun içinde kalsalardı çocuklar boğulurdu, çünkü uyuyorlardı. Dere dibinde bulunan ahırda bir sürü hayvanı sular içinden çıkardık. Suyun içinden köylülerin yardımıyla 3 araba çıkardık. Bu arabalar tam köprüyü tıkayacak arabalardı. Sabah onları çıkardık. Biz bu olayı 2006'da yaşamıştık. Yine bu şekilde oldu. Artık biz bu duruma bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Çünkü bu dereler belli yere kadar geniş şekilde geliyor ama belli bir noktadan sonra daralma oluyor. Daralma olunca haliyle tıkanıyor."