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8 MART 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Beyoğlu'nda tehlikeli anlar!

08 Mart 2018, Perşembe 16:53
İstanbul Beyoğlu'nda istinat duvarının çökmesi sonucu 3 araç zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Cihangir Mahallesi Pürtelaş Sokak'ta binaların arasında bulunan boş arsanın istinat duvarı, henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.

Herhangi bir yaralanmanın meydana gelmediği olayda, yol kenarında park halindeki 3 otomobilde hasar oluştu.

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin duvarın altındaki araçları çıkarma çalışması sürüyor.

AA

Etiketler: istanbul, beyoğlu, istinat duvarı
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