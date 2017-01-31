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1 ŞUBAT 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 47

Beyoğlu'nda yangın paniği!

31 Ocak 2017, Salı 14:13
İstanbul, Beyoğlu'nda tadilat yapılan bir binanın çatısında çıkan yangın, iş merkezine sıçradı. 3 itfaiye takımının müdahale ettiği yangın yoğun çabalar sonucu söndürüldü.

Beyoğlu'nda tadilat yapılan bir binanın çatısında çıkan yangın, İstiklal Caddesi'nde sinema salonu, restoranlar ve bowling salonunun bulunduğu bir binaya sıçradı. Yangının büyümemesi için caba gösteren 2 kişi dumandan etkilenip baygınlık geçirdi. İtfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarılan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TADİLAT YAPILAN BİNADA BAŞLADI

Şehit Muhtar Mahallesi Kurabiye sokak üzerinde tadilat halindeki bir binanın çatısında başlayan yangın büyüdü. İstiklal Caddesi üzerinde içinde sinema salonu, restoranları ve bir bowling salonunun bulunduğu binaya sirayet eden yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

İTFAİYE 2 KİŞİYİ DUMANLARIN İÇİNDEN ALDI

Bu sırada kendi çabalarıyla alevleri durdurmaya çalışan 2 kişi dumandan etkilendi ve baygınlık geçirdi. Bu kişileri itfaiye ekipleri kurtardı ve binadan çıkardı. Ambulansa konulan yaralılar hastaneye götürüldü.

İTFAİYECİLER BİTKİN DÜŞTÜ AMA YANGINI SÖNDÜRDÜ

3 itfaiye takımının müdahale ettiği yangın yoğun çabalar sonucu söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından dışarıya çıkan itfaiye erlerinin bitkin düştükleri görüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

DHA

Etiketler: beyoğlu, yangın
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