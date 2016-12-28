Biga'da PKK operasyonu: 6 gözaltı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde jandarma tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 3'ü kadın 6 kişi gözaltına alındı.

Biga'da jandarma tarafından PKK/KCK terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon yapıldı. Dün sabah 6 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen şafak operasyonunda PKK/KCK üyesi olduğu ve sosyal medya üzerinde PKK lehine propaganda yaptığı iddia edilen 3'ü kadın 6 kişi gözaltına alındı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından zanlılar bugün öğe saatlerinde adliyeye sevk edildi. DHA

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