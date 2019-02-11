Bilirkişi eşliğinde delil toplandı

İstanbul Kartal'da 21 kişinin öldüğü, 14 kişinin de yaralandığı Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, Cumhuriyet savcıları bilirkişiler eşliğinde delil topladı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta bulunan Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin başlatılan adli soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında olay yerinde inceleme yapmak üzere görevlendirilen Cumhuriyet savcılarının, binanın enkazında bilirkişiler eşliğinde delil topladığı öğrenildi. Savcılığın, binanın kolonlarından numuneler aldığı, alınan numuneler üzerinde inşaatta kullanılan malzemelerin kalitesine ilişkin incelemeler yapılacağı belirtildi. Soruşturma kapsamında, olayın aydınlatılması ve kusurların tespitine yönelik olay yerindeki incelemelerin sürdüğü kaydedildi. Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'taki Yeşilyurt Apartmanı 6 Şubat'ta saat 15.59 sıralarında çökmüştü. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı binanın çökmesine ilişkin soruşturma başlatmış, soruşturma kapsamında olay yerinde inceleme yapmak üzere 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ile 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmişti. AA

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