BİMER'e yapılan iftiralı suçlamaya emsal karar

İzmir'de BİMER'i şahsi çıkarı için kullanan şahıs 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

BİMER üzerinden attığı iftiralarla rakibinin işlerini ve sağlığını bozan zanlı, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. İzmir Konak’ta Hatay semtindeki güzellik salonu sahibi İ.O adlı bir kişi, ustalık belgesi bulunmadığı, sigortasız işçi çalıştırdığı gibi savlarla eskiden ortak olduğu rakip güzellik salonu sahibi B.B’yi BİMER’e şikâyet etti. Ayrıca sahte isimle Konak Belediyesi’ne de başvurdu. Yapılan denetimlerde, yasal olmayan herhangi bir işleme rastlanmadı. İşyerinde doktor bulundurulmadığı, lazer epilasyon, mezoterapi, leke tedavisi gibi deri altı işlemler yapıldığı, ustalık belgesi bulunmadığı şeklindeki iddiaların da geçersiz olduğu ortaya çıktı.

Ruh sağlığını bozdu

Kendisine iftira atıldığını savunan B.B ise, denetimlerin çalışma özgürlüğünü kısıtladığını, müşterilerini rahatsız ettiğini ve ruh sağlığının bozulduğunu belirterek, İzmir 9. Asliye Ceza Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme, İ.O.’ya 10 ay hapis cezası verdi. Ayrıca hükmün geri bırakılmasını da kararlaştırdı. B.B’nin avukatı, kararın BİMER’in haksız ve gereksiz kullanımına emsal oluşturacak nitelikte olduğunu belirterek, “Anayasa’da garanti altına alınmış çalışma özgürlüğünü BİMER’i aracı yaparak tehdit edenler, bu kararla birlikte bir kez daha düşünmeli” dedi.