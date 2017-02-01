Bin polisle uyuşturucu operasyonu

İstanbul Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin dün Gaziosmanpaşa'da yaklaşık bin polisin katılımıyla 100 adreste uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 90 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyona Çevik Kuvvet, Özel Harekat ve havadan da polis helikopteri destek verdi. Baskın yapılan adreslerde yapılan aramada 4 tabanca ile yaklaşık 50 kilogram çeşitli türlerde uyuşturucu madde ele geçirildi. Aramalar sırasında Narkotik dedektör köpekleri 'Maya' ve 'Fırtına' da kullanıldı. Operasyon kapsamında ele geçirilen uyuşturucu maddeler, Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sergilendi. DHA

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