Bin Yıllık Ayakkabı Köyü’nden misafirler var

Türk ayakkabı ve saraciye sektörünün gelişimine katkı sağlayan Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı (AYMOD), 4-7 Nisan tarihlerinde CNR EXPO Yeşilköy’de gerçekleştirilecek.

80’den fazla ülkeden 600 alım heyetinin ağırlanacağı fuarda ayrıca Denizli’nin Yeşilova Köyü’ndeki kadınlar kuracakları Yörük çadırıyla erkek egemen sayacılık sektörüne gözdağı vermeye hazırlanıyor. Selçuklu’dan günümüze kadar Denizli’nin Yeşilova Köyü’ndeki kadınlar 1000 yıldır ayakkabı yapımıyla uğraşıyor. 59. AYMOD Fuarı’na dâvet edilen Yeşilova kadınları fuarda ilk kez kurulacak Yörük çadırında ihracata göz kırpacak. İstanbul - Mehmet Kurtulmuş

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