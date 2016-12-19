Binlerce Bingöllü terörü lanetledi: "Zalimler için yaşasın cehennem"

Bingöl'de, "Şehitlere Saygı ve Milli Birlik Yürüyüşü"nde bir araya gelen binlerce vatandaş, terör örgütü PKK'nın saldırılarını kınadı.

Bingöl merkez Yenişehir Mahallesi'ndeki Saat Kulesi önünde toplanan vatandaşlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Bayrağa uzanan eller kırılsın" , "Vatan sana canım feda" ve "Zalimler için yaşasın cehennem" sloganları atarak, terör örgütü PKK'yı ve hain saldırılarını kınadı.

Büyük bir Türk bayrağı açan vatandaşlar, sloganlar eşliğinde 15 Temmuz Şehitler Meydanı'na kadar yürüdü.

Sivil Toplum Kuruluşları adına hazırlanan açıklamayı Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneği Başkanı Naim Tan, okudu.

Terörü kınadıklarını vurgulayan Tan, 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasındaki terör olaylarına karşı Bingöl'deki sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları olarak gerçekleştirdikleri etkinliğe katılan vatandaşlara teşekkür etti.

Tan, "15 Temmuz’dan hemen sonra Bingöl, Mardin, Hakkari, Elazığ, Bitlis, Gaziantep, İstanbul ve son olarak da Kayseri’de kahpece saldırılar sonucunda peş peşe şehit haberleri geldi. Biz biliyoruz ki bu saldırılar 15 Temmuz işgal kalkışmasından bağımsız değildir. Çünkü PKK, FETÖ, DAEŞ, DHKP-C gibi bu ülkeye musallat olmuş terör örgütlerinin yuları bir merkezin elinde olup her biri küresel üst aklın birer piyonudurlar, ambalajları farklı olsa da taşıdıkları ürün, yönetildikleri el aynıdır." dedi.

"Devlete sahip çıkmak vatandaşın asli görevidir"

Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milletiyle hesabı olanların dört bir koldan saldırdığına işaret eden Tan, "Bu devlet, bizim en değerli varlığımız. Bu devlete sahip çıkmak da her Türk vatandaşının asli görevidir." diye konuştu.

Türk'ü, Kürt'ü, Zaza'sı, Laz'ı ve Çerkez'i ile bu milletin birlik ve beraberlik içinde teröre ve darbelere karşı dimdik durduğunun dost düşman herkes tarafından görülmesini isteyen Tan, şunları kaydetti:

"Devletimiz büyüktür ve terörü de terörün arkasındaki güçleri de alt edecek güce sahiptir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır. Gün; yaşadığımız acı ve öfke ile sağduyumuzu kaybetme değil birlik, beraberlik ve soğukkanlılıkla terörün kökünü kazıyacak adımları atma günüdür. Milletimiz büyük bir millettir. Büyüklüğümüzü vakur duruşumuzla, olaylara gerçekçi yaklaşımımızla göstereceğiz. Bizler, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Kendi iradesi ile dağa çıkan PKK terör örgütü mensuplarının ve destekçilerinin cezalandırılması öncelikle şehitlerimizin, ülkemizin, milletimizin ve vatandaş olarak bizlerin en doğal talebidir."

Yürüyüşe aralarında Vali Yavuz Selim Köşger ile Belediye Başkanı Yücel Barakazi'nin de yer aldığı çok sayıda kişi katıldı.

Van

Van'da ise Teröre Hayır Platformu tarafından organize edilen yürüyüş için dondurucu soğuğa rağmen binlerce vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Caddesi Soydan Kavşağı'nda bir araya geldi.

Vatandaşlar, "Kahrolsun PKK", "Askere uzanan eller kırılsın", "Polise uzanan eller kırılsın", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" ve tekbirler eşliğinde İki Nisan Polisevi önüne kadar yürüdü.

Burada platform adına açıklamayı okuyan sözcü Osman Ayşin, İstanbul ve Kayseri'deki saldırıları kınadıklarını belirterek, insanlıktan nasibini almamış terör örgütleri tarafından düzenlenen saldırıların Türkiye'ye diz çöktüremeyeceğini söyledi.

Terör örgütleri ve arkasındaki güçlerin amaçlarına asla ulaşamayacağını ifade eden Ayşin, şunları kaydetti:

"Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılığımız ve ortaya koyacağımız milli duruş, teröre vereceğimiz en anlamlı ve en etkili karşılık olacaktır. Van halkı olarak ülkemizde kardeşliğin, birlik ve beraberliğin kazanacağını tekrarlıyor, bütün terör örgütlerini, onların kalleşçe saldırılarını bir kere daha lanetliyoruz. Terör olaylarında hayatını kaybeden şehitlerimize de rahmet, yaralıları acil şifalar, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyoruz."

PKK'ya Kürtçe tepki

Yürüyüşe katılan vatandaşlar da terör örgütü PKK'ya tepkilerini Türkçe ve Kürtçe dile getirerek, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Vatandaşlar, "Allah PKK'ya fırsat vermesin. Allah bu belayı üzerimizden alsın. Allah boyunlarını kırsın. Bu aziz devlete, bu şirin ülkeye selamet versin. Neden Müslümanlara bu hakareti yapıyorlar. Neden polisimize, askerimize saldırıyorlar. Türk, Kürt ayırımını neden yapıyorlar. Onlar Kürt olamaz." diyerek terörü kınadılar.

Elindeki Türk bayrağıyla teröre tepkisin gösteren 66 yaşındaki 10 çocuk annesi de "Ben 10 çocuk annesiyim. Kürt'üm. Canım polisimize, askerimize feda olsun. Allah ülkeme, devletime ve bayrağıma zeval vermesin." ifadesini kullandı.

Yürüyüş, İl Müftüsü Nimetullah Arvas'ın okuduğu duanın ardından son buldu.

Mardin

Mardin'de de aralarında Türk Haber-Sen ile Mardin Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin yer aldığı sivil toplum kuruluşlarınca Merkez Artuklu ilçesindeki Karayolları Parkı'nda protesto düzenlendi.

Vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla sık sık, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" ve"Kahrolsun PKK" sloganları attı.

Türk Haber-Sen Mardin İl Temsilcisi Şeyhmus Kanat, terör saldırılarında şehit olanlara Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Ülkenin gelişmesini istemeyen karanlık odakların yeniden devrede olduğuna işaret eden Kanat, "Milli birlik ve beraberliğimizi çekemeyenler, ülkemizin gelişmesini ve ilerlemesini istemeyen karanlık odaklar yeniden sahneye çıkmışlardır." dedi.

Etkinliğe katılanlardan bazıları güvenlik önlemi alan polis memurlarına sarıldı, hatıra fotoğrafı çektirdi.