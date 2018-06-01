Bir anlık hata!

İstanbul Beyoğlu'nda 5 metrelik apartman boşluğuna düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kaptanpaşa Mahallesi Yumak Sokak'ta aracını otoparktan çıkarmak isteyen Betül Y, manevra yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobiliyle 5 metrelik apartman boşluğuna düştü. İhbar üzerine, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Apartmandakilerin yardımıyla otomobilden çıkan sürücü, sağlık ekiplerin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Aracın düştüğü yerden çıkarılması için çekici çağrıldı. AA

Okunma Sayısı: 301

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.