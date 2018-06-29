Bir arı sebep oldu...

Niğde'de arı tarafından sokulan sürücünün kullandığı akaryakıt yüklü tanker devrildi.

Recep Kural'ın kullandığı 38 LZ 300 plakalı akaryakıt yüktü tanker, Adana-Niğde karayolu Sazlıca kavşağında devrildi. Araçta baygın halde bulunan Kural, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kural'ın, seyir halindeyken arı sokması sonucu arı zehrine karşı alerjisi bulunduğu için bayıldığı, kazanın bu sebeple meydana geldiği öğrenildi. Bu arada, kaza yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yola ve tarlaya saçılan akaryakıtın alev almasına karşı köpük sıkıp yolu temizledi. AA

Okunma Sayısı: 392

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.