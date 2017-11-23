Bir deprem de Bitlis’te

Bitlis’te bugün saat 02:29’da Richter ölçeğine göre, 3.7 büyüklüğünde deprem gözlemlendi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Deprem Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre merkez üssü Bitlis olan 3.7 büyüklüğündeki deprem saat 02:29’da yerin 4 kilometre derinliğinde gözlemlendi. Bitlis merkez ve Tatvan İlçesi'nde depremi hissedenler kısa süreli panik yaşadı. Boğaziçi Üniversitesi Kandille Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü yerin 5 kilometre derinliğinde olduğunu bildirdiği Küllüce köyündeki depremin 3.6 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. DHA

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