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30 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Bir göçmen trajedisi daha: 14 kişilik minibüse 50'den fazla kişiyi bindirmişler!

30 Mart 2018, Cuma 09:45
Iğdır'da, kaçak göçmenleri taşıyan bir minibüsün aydınlatma direğine çarparak alev alması sonucu 17 kişi öldü, 36 kişi yaralandı.

Türkiye'nin İran sınırından yurda yasa dışı yollarla geçtikleri belirlenen ve aralarında kadınların da yer aldığı Afganistan, Pakistan ve İran uyruklu kaçak göçmenlerin bulunduğu, sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 65 EP 701 plakalı minibüs, Iğdır-Kars karayolunun Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı Kavşağı mevkisinde kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

Olayda, kazaya karışıp alev alan bu minibüsteki bazı yolcular araçtan fırlayıp yola savruldu. Bu sırada söz konusu minibüsün arkasından gelen ve yine kaçak göçmenleri taşıyan Mehmet K'nin (30) kullandığı 04 D 5636 plakalı başka bir minibüs de yola savrulan yaralıların bazılarına çarptı.

Kazanın ardından alev alan minibüsteki bazıları yanan biri sürücü, diğerleri kaçak göçmen olan 17 kişi öldü, 36 kişi yaralandı.

Olay sebebiyle bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile sağlık ekibi gönderildi.

Yaralılar ve ölenlerin cesetleri, ekiplerin yardımıyla Iğdır Devlet Hastanesine götürüldü. 7'si ameliyata alınan yaralılara müdahale etmek için hastanedeki tüm doktorlar göreve çağrıldı.

Iğdır Valisi Enver Ünlü, İl Emniyet Müdürü Melih Ekici, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başakçı, İl Sağlık Müdür Yardımcısı Taner Başaran da olay yerine gelerek kaza hakkında bilgi aldı.

"Göçmen trajedisiyle karşılaştık"

Vali Ünlü, incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kazanın saat 23.45 sularında yaşandığını belirterek, "Kazayı gören güvenlik korucuları ve görgü tanıklarının ihbarıyla olay yerine geldiğimizde elim bir mülteci, göçmen trajedisiyle karşılaştık." dedi.

Ünlü, kazaya kısa sürede müdahale edildiğini belirtti.

Olay haber alınır alınmaz 112 Acil Servis, AFAD, itfaiye, belediye, Aras Elektrik Dağıtım AŞ'ye (Aras EDAŞ) ait araçların, havalimanındaki ekiplerin ve jandarmanın seri şekilde bölgeye intikal ettiğini söyleyen Ünlü, "Her türlü emniyet tedbiri alındı. Maalesef olay çok acı bir olay. İlimizde sık sık yaşanan göçmen kaçakçılığının bir trafik kazasıyla neticelenmesi bizleri derinden üzdü." değerlendirmesinde bulundu.

İl Sağlık Müdür Yardımcısı Taner Başaran ise yaralılardan bazılarının sağlık durumunun ciddi olduğunu aktardı.

14 kişilik minibüse 50'den fazla kişiyi bindirmişler

Yolcu kapasitesi 14 kişi olmasına rağmen aralarında kadınların da olduğu 50'den fazla kişinin bindirildiği minibüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Aracın tamamen yandığı görüldü.

Savcılıktan soruşturma

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı da kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Erzurum'a gitmek isteyen ve yanan minibüstekiler ile hareket ettikleri belirtilen Mehmet K'nin kullandığı minibüsteki 13 kaçak göçmen de güvenlik güçlerince yakalandı.

Bu kişilerin, alev alan minibüste yaralananlara yardım etmek için bulundukları minibüsün camlarını kırarak araçtan indiği belirtildi.

Yaralılara çarpan minibüsün sürücüsü yakalandı

Olayın ardından minibüsünden inip yakındaki bir akaryakıt istasyonuna giden Mehmet K. ise çağırdığı taksiyle kaçmaya çalıştı. 

Mehmet K. ile taksinin sürücüsü, bölgede çalışma yapan güvenlik güçlerince kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı.

AA

Etiketler: ığdır, trafik kazası, göçmen
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