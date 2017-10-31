Bir günde 3 sağlıkçı hayatına son verdi

Batman Bölge Devlet Hastanesi’nde görevli doktor Engin Karakuş evinde ölü bulundu. Son 24 saatte 3 tıpçının hayatına son vermesi dikkat çekti.

Batman’ın Tilmerç mahallesindeki TOKİ’lerde oturan Batman Bölge Devlet Hastanesi’nde görevli Kalp Damar Cerrahı Engin Karakuş (39) evinde ölü bulundu. Olay yerinde yapılan inceleme sonrasında Karakuş’un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Karakuş’un “Bıktım baş ağrılarından” notunu bıraktığı ve damar yolu ile yüksek dozda ilaç aldığı iddia edildi.

Öte yandan dün Adana’da pediatri asistanı Dr. Ece Ceyda Güdemek (26) çalışma koşullarından şikayet ettiği bir not bırakarak hayatına son verdi. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Yağmur Çavuşoğlu da İstanbul’da dün hayatına son vermişti.

TTB: GEREKLİ ADIMLAR ATILSIN

Türk Tabipler Birliği (TTB) ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) sağlık çalışanlarının yoğun ve yorucu çalışma saatlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

TTB açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "İnsan yaşamının sorumluluğunu üstlendiğimiz ve onurla sürdürdüğümüz meslek hayatımızda düzelmeyen yoğun ve yorucu çalışma koşulları, uzun süren çalışma saatleri, mesleğimizi uygularken yaşadığımız duygusal fiziksel yüklenmenin getirdiği yıpranma, yetmezmiş gibi şiddete uğrama riskimiz, değersizleştirilen emeğimiz ve mesleki kimliğimiz, güvencesizlikle yaratılan geleceksizlik... Artık Yeter! Gerekli adımlar atılsın, bir daha bu acılar yaşanmasın."

SES ise açıklamasında şunları belirtti: "Sağlık emekçileri üzerindeki baskı, mobbing, uzun ve yoğun çalışma saatleri, tükenmişlik artık hayatlarımıza kastetmektedir. Bu son olsun diyor, yetkilileri derhal önlemler almaya davet ediyoruz." (Mezopotamya Ajansı)