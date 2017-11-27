Mısır'da, El Ravda Camii'ne yapılan terör saldırısı nedeniyle Türkiye'de bir günlük milli yas ilan edildi.

Taksim Meydanı'ndaki dev Türk Bayrağı da yas nedeniyle görevliler tarafından yarıya indirildi. DHA

Okunma Sayısı: 255

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.