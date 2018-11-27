Bir hafta izin, 40 gün tatil

2019’da yıl boyunca resmî tatillere eklenecek 7 buçuk izin günü ile toplam 40 gün tatil yapılabilecek.

2019 yılında çoğu resmî tatilin hafta içine denk gelmesi tatil günü sayısını arttıracağı belirtiliyor. Türkiye’nin turizm portallarından tatilsepeti.com resmî tatil günlerinden yola çıkarak 40 günlük alternatif programlar yapılabileceğini açıkladı. Site, ilk olarak, 31 Aralık 2018 Pazartesi günü izin kullanıldığı takdirde, yılbaşında 4 günlük bir tatil imkânı ortaya çıktığını belirtiliyor. 23 Nisan, 19 Mayıs, Ramazan ve Kurban bayramları, 30 Ağustos ve 29 Ekim tatilleri ile birlikte 7 buçuk günlük izinle 40 gün tatil yapılabilieceği ifade ediliyor.

Okunma Sayısı: 82

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.