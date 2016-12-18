Bir haftada 350 kişi yere düştüğü için hastanelik oldu

Elazığ'da son bir haftada kar yağışı ve buzlanma nedeniyle düşen yaklaşık 350 kişi hastanelerde tedavi gördü.

Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (ATTDER) Doğu Anadolu Bölgesi Koordinatörü Timur Gök, kentte hafta içi başlayan, yer yer devam eden kar yağışı sonrası oluşan buzlanmadan dolayı düşme vakalarının arttığını belirtti.

Bir haftada İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Komuta Kontrol Merkezine 140'ın üzerinde düşme ihbarında bulunulduğunu anlatan Gök, bunlardan 101'inin, müdahalede bulunularak hastaneye taşındığını söyledi.

Yaklaşık 250 kişinin ise düşme vakası nedeniyle kendi imkanlarıyla hastanelere gittiğini dile getiren Gök, buzlu yolda veya kaldırımda yaşanan kazaların ciddi yaralanmalara yol açabileceğini ifade etti.

"En yakın sağlık kuruluşuna götürülmeli"

Gök, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Son bir haftada yaklaşık 350 kişi düşme sonucu hastanelerde tedavi gördü. Kış aylarında aşırı buzlanmanın ve karın sebep olduğu kazalar, vücut sağlığı açısından ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Özellikle gençlerde burkulma ve yumuşak doku travmasına sebep olan bu kazalar, yaşlılarda ise ciddi kırık ve çıkıklara neden olabiliyor. Özellikle düşme sırasında boyna ve başa alınan darbe sonucunda ciddi travmalara yol açan kazalarda, kişi bekletilmeden en yakın sağlık kuruluşuna götürülmeli."

Kayarak düşmelere karşı vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Gök, vatandaşlara kaymayan ayakkabı ile bere, eldiven ve yumuşak giysiler giyinmelerini tavsiye etti.

Gök, eller cepte yürünmemesi, küçük ve yavaş adımlarla ilerlenmesi, buzlu alanlardan mümkün olduğunca uzak durulması gerektiğini kaydetti.

Çocuklar için karın en keyif verici yanlarından birinin mahalle ve sokak aralarında kaymak olduğunu belirten Gök, herhangi kazaya mahal vermemek adına çocukların oturarak kaymaları gerektiğini sözlerine ekledi.