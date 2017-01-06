Bir ilde daha mesai saatleri değişti

ÇANAKKALE Valiliği'nin kararına göre; kamu kurumlarında mesai saatleri sabah 08.30'da başlayacak akşam 17.30'da bitecek. Balıkesir'de de valilik kararıyla mesai saatleri değişmişti.

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı imzasıyla yayınlanan genelgede, Çanakkale'deki kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan memurların mesai saatleri değiştirildi. Sabah mesai saati başlangıcı 08.30, öğle arası 12.30-13.30, mesai bitiş saati ise 17.30 olarak belirlendi. Yeni mesai saatleri 9 Ocak Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak. DHA

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