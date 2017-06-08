Bir terörist ve işbirlikcisi yakalandı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir terörist ile bir işbirlikçi yakalandı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, bin 528 kilometrekarelik alanda 28 Mayıs'ta saat 22.00'de başlatılan ve 10 bin 47 güvenlik personelinin katılımıyla yürütülen "Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan Müşterek Birlik Operasyonu" devam ediyor.

Operasyonda bir terörist silah ve teçhizatıyla yakalandı, teröristleri aracıyla taşıyan işbirlikçi gözaltına alındı.

Bombalı saldırıda kullanılacaktı

5 köy ile mezradaki 52 ev ve eklentisinde yapılan aramada 3 şüpheli gözaltına alındı. Teröristlerce yağmalanan ve bombalı saldırıda kullanılacağı yönünde istihbari bilgi bulunan araç ele geçirildi.

Ekiplerce 31 noktada yapılan kontrollerde 120 araç ve 334 kişinin sorgusu yapıldı. Yoklama kaçağı olduğu tespit edilen 13 kişi, Askerlik Kanunu gereği tebligat yapılmasının ardından serbest bırakıldı.