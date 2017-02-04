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4 ŞUBAT 2017 CUMARTESİ - YIL: 47

Bismil Kaymakamı, belediyeye kayyım olarak atandı

04 Şubat 2017, Cumartesi 12:01
İçişleri Bakanlığı, hakkında yakalama kararı bulunan, ancak, aramalara rağmen bulunamayan Bismil İlçesi Belediye Başkanı DBP'li Cemile Eminoğlu'nu görevden alırken, yerine kayyım olarak İlçe Kaymakamı Turgay Güleç'i atadı.

Bismil Belediye Başkanı Cemile Eminoğlu, yürütülen bir soruşturma kapsamında ifade vermeye gelmediği için hakkında yakalama kararı olmasına rağmen bulunamadı. Ev ve belediye binasına daha önce gelen polis, Cemiloğlu'na ulaşamadı. Dün akşam İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan DBP'li Cemile Eminoğlu'nun yerine İlçe Kaymakamı Turgay Güleç, kayyım olarak atandı.

Bismil Belediyesi'ne atandığını doğrulayan Kaymakam Güleç, kaymakamlık ve başkan vekilliği görevlerini birlikte yürüteceğini söyledi. Bu sabah erken saatlerde belediye binasına gelen polis, güvenlik amaçlı binada arama yaptı. Polisin belediye binasında başlattığı aramaları sürdürüyor.  

DHA

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