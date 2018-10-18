Bitkilerimizin değerini bilmiyoruz

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu, Türkiye’de bitkilerin değerinin bilinmediğini belirterek, “Çer çöp diye ilgi duyulmuyor” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu, Türkiye’de bitkilerin değerinin bilinmediğini belirterek, “Çer çöp diye ilgi duyulmuyor. 1950’li yıllarda Harlan isminde Amerikalı, bütün tohumları kaçırdı. 1984-1986 yılları arasında da Davis isimli bir İngiliz Anadolu’dan 60 bin bitki örneğini topladı.” dedi. Saraçoğlu, Safranbolu Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) 2018 Sosyal Kalkınma Malî Destek Destek Programı kapsamında desteklenen “Dünya Miras Kentinin Kırmızı Altını Safran” projesi kapsamında konferans verdi. Karabük Üniversitesi Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Salonu’ndaki programda bitkilerin faydaları hakkında sunum yapan Saraçoğlu, Türkiye’de bitkilerin değerinin bilinmediğini söyledi. AMERİKALI VE İNGİLİZ İKİ KAÇAKÇI Saraçoğlu, bitkilere “çer çöp” diye ilgi duyulmadığını vurgulayarak, “1950’li yıllarda Harlan isminde Amerikalı, bütün tohumları kaçırdı. 1984-1986 yılları arasında da Davis isimli bir İngiliz Anadolu’dan 60 bin bitki örneğini topladı.” diye konuştu. “Şimdilerde bizim malımızı bize satıyorlar.” diyen Saraçoğlu, “Anadoluyu boşalttılar. Ne bitkilerimiz gitti, neleri patentlediler. Bütün Anadoluyu 3 yıl içinde boşalttılar.” ifadesini kullandı. AA

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