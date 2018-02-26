Bitlis'te eğitime bir gün ara verildi

Bitlis'te, dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ve hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Bitlis'te dün akşam başlayan ve gece saatlerine kadar süren yoğun kar yağışı, günlük yaşamı etkiledi. Kar kalınlığının 20 santimetreyi bulması üzerine kentte, eğitime bugün için bir gün süreyle ara verildi. Bitlis Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle Bitlis Merkez ve bağlı köylerde, 26 Şubat Pazartesi günü eğitime (1) gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 26 Şubat Pazartesi günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi. DHA

Okunma Sayısı: 468

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.