Bitlis'te terör operasyonu

​Bitlis'te PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda tespit edilen sığınakların kullanılamaz hale getirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı unsurlarınca, il merkezine bağlı Çayırbaşı Mahallesi bölgesinde, 5-6 Ocak'ta "Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Eren Kılıç-3" kış operasyonu gerçekleştirildiği belirtildi. Operasyon bölgesinde yapılan arazi taramasında farklı noktalarda tespit edilen sığınakların kullanılmaz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, "Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, il genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir." ifadesi kullanıldı. AA

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