Bodrum'da motosiklet hırsızlarına operasyon

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde, bir motosiklet tamircisine yapılan operasyonda yaklaşık 500 bin TL değerinde çalıntı lüks motosikletlere ait parçalar bulundu. Gözaltına alınan tamirhane sahibi 24 yaşındaki A.E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aldıkları bir ihbar üzerine Gümbet Mahallesi Turgutreis caddesi üzerindeki bir motosiklet tamircisine operasyon düzenledi. 26 Kez motosiklet hırsızlığından kaydı bulunduğu belirlenen işyeri sahibi A.E. gözaltına alındı. İşyerinde yapılan aramalarda 1 çalıntı motosiklet ile çalıntı motosikletlere ait olduğu belirlenen yaklaşık 500 bin TL değerinde parça ele geçirildi. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen A.E. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. DHA

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