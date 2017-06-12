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Bodrum katında tamircilikten 10 bin metrekarelik tesise

12 Haziran 2017, Pazartesi 14:04
Almanya'da evinin bodrum katında bilgisayar tamir ederek iş hayatına atılan Ilgar, Kocaeli'de kurduğu elektronik atık tesisinde, istihdama ve geri dönüşüm sektörünün gelişmesine katkı sağlıyor.

Kars'tan İstanbul'a göç eden yoksul bir ailenin 7 çocuğundan biri olarak dünyaya gelen ve maddi sıkıntılar içerisinde geçirdiği öğrencilik yıllarının ardından 1994'te Almanya'ya giden Murat Ilgar, Hannover kentinde hem dil öğrenip hem de yarı zamanlı işlerde çalışırken bir yandan da evinin 3 metre karelik bodrum katında bilgisayar ve televizyon tamirine başladı.

Zamanla işlerini büyüten ve bilgisayar alım satımı ile tamiri yapan 3 şubeli bir işletme açan Ilgar, bu sırada elektronik atık firmalarıyla tanıştı. Sektördeki ışığı fark ederek 2003'te Kocaeli'de elektronik atık geri dönüşüm firmasını kuran Ilgar, kısa süre içerisinde Avrupa'nın ve Türkiye'nin sayılı entegre geri dönüşüm tesislerinden birinin sahibi oldu.

Ilgar, Kartepe'de 10 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteren firmasında istihdam ettiği 50 personel ile yılda 15 bin ton elektronik atığı ekonomiye geri kazandırıyor.

"Bir bardak çayım olursa kendimi mutlu hissederdim"

Murat Ilgar, yaptığı açıklamada, İstanbul'a göç ettiklerinde sıkıntılı günler yaşadıklarını belirterek, okul harçlıklarını çıkarmak için hafta sonları çalıştığını söyledi.

Almanya'ya gittikten sonra yarı zamanlı işlerde çalıştığını anlatan Ilgar, şöyle konuştu:

"Bozuk televizyon ve bilgisayarları evin 3 metrekarelik bodrumunda tamir ediyordum. Hiç unutmam bazen hava çok soğuk olurdu, mont giyerdim bir bardak çayım olursa kendimi mutlu hissederdim. Meslek hayatıma burada tamir yaparak başladım. Yaklaşık bir sene kadar bu işlerle uğraştım."

Bir süre sonra kendi işini kurmaya karar verdiğini, Hannover'de elektronik atık ayrıştırma işine girdiğini ve sektörde tecrübe kazanmaya başladığını anlatan Ilgar, bununla alakalı eğitimler aldığını, mesleğinin de elektronik olmasının işini kolaylaştırdığını ifade etti.

Almanya'da bu işi iyice kavradıktan sonra Türkiye'deki 300 metrekarelik bir depolama alanında 5 çalışanla firmasını kurduğunu belirten Ilgar, "Şu anda 50'ye yakın çalışanımız var ve yaklaşık 2 bin 500 metrekaresi kapalı olmak üzere 10 bin metrekarelik alanda yılda 15 bin ton elektronik atık ayrıştırıyoruz. Türkiye'deki birçok elektronik market zinciri, tanınmış, cep telefonu, beyaz eşya firmaları ve belediyelerle çalışıyoruz." diye konuştu.

Kocaeli Sanayi Odası tarafından 2011'de "Girişimcilik", 2013'te de "Sürdürülebilirlik" ödülüne layık görüldüğünü vurgulayan Ilgar, şunları kaydetti:

"Amacımız Türkiye'de sektörün gelişmesi için her türlü faaliyetin içerisinde bulunmak. Sıfır atığı hedefliyoruz. Türkiye'de atıktan doğan tüm ham maddelerin Türkiye'de kalmasını istiyoruz. Bu çok önemli bir konu. Elektronik atıkların içindeki değerli malzemelere Türkiye'nin ihtiyacı var."

AA

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