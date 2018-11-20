Bodrum Kaymakamı: Bir can kaybı olmadan sel tehlikesini atlattık

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, etkili sağanağın neden olduğu selin ardından ev, iş yeri ve araçları zarar görenlerin yaraları sarılmaya çalışılıyor.

İlçede, önceki gece başlayan ve sabaha karşı etkisini artıran sağanağın ardından meydana gelen dere taşkınları sele yol açtı.

Bodrum ilçe merkezi başta olmak üzere, Torba Mahallesi'nde etkili olan sel, çok sayıda kişinin maddi ve manevi zarar görmesine neden oldu. Araçların sürüklendiği, evlerin de sular altında kaldığı sele ilişkin Bodrum Kaymakamlığı koordinesinde hasar tespit çalışması başlatıldı.

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, yaptığı açıklamada, ilçenin hafif de olsa bir sel musibeti yaşadığını söyledi.

Yaklaşık üç saatte metrekareye 150 kilogram yağış düştüğünü ifade eden Yılmaz, "Bunun getirdiği sel sorunlarını hep birlikte yaşadık. İlçemizde bulunan üç derenin etrafındaki konutlar ve iş yerleri hasar gördü. Dere yatağına yakın alanlarda bulunan araçlar da kısmi hasarlar gördü." dedi.

Yılmaz, sel fmusibetinin ilçe merkezinde ve Torba Mahallesi'nde daha yoğun yaşandığını vurguladı. Kaymakamlığa çok sayıda ihbarın geldiğini belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Selin ardından, Bodrum Kaymakamlığına 100-150 telefon aldık. Bunun üzerine koordine olduk ve Kaymakamlığımız ile Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi, AFAD ve kolluk birimleriyle olaylara müdahale ettik. Özellikle evlerdeki suların tahliyesi için hızla çalışmalara başladık. Sevindirici olan vatandaşlarımızın herhangi birinin sel olayı nedeniyle yaralanmamış ve hayatını kaybetmemiş olmasıdır. Şükürler olsun ki bir can kaybı olmadan bu sel tehlikesini atlattık."

"Görevimiz mağduriyetleri giderebilmek"

Bodrum'da zaman zaman altyapı yetersizlikleri ve yoğun yağış sebebiyle bu tür olayların yaşandığına dikkati çeken Yılmaz, "Şu anda görevimiz vatandaşlarımızın mağduriyetlerini en kısa zamanda giderebilmek. Kaymakamlığımız, AFAD ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile vatandaşlarımızın sıkıntılarını gidermeye yönelik çalışma yapıyor. Hasar tespit çalışmaları için 27 Kasım'a kadar müracaat edilebilecek." diye konuştu.

Yılmaz, müracaatların AFAD bünyesinde değerlendirileceğini dile getirerek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının yaptığı inceleme sonucunda mağduriyetleri gidermeye yönelik yardımlar yapılacağını aktardı.

Evlerini su basan ilçe sakinlerine yönelik acil çözümler ürettiklerine değinen Yılmaz, şunları söyledi:

"Sel nedeniyle evleri su baskınına uğrayan ve su altında kalan vatandaşlarımızın barınma ve günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik tedbirler aldık. 20'e yakın vatandaşlarımızı pansiyonlara ve öğretmenevine yerleştirdik. Zaruri ihtiyaçlarını karşılıyoruz. İnşallah uzun süreçte de onların mağduriyetlerini gidermek için her türlü tedbiri mevzuat çerçevesinde alacağız. Bugün itibariyle Kaymakamlığımıza hasar tespiti için ulaşan müracaat sayısı 90'dır. 19 adet aracın hasar gördüğü bilgisine ulaşılmıştır. Hasar tespitiyle ilgili çalışmalarımız da devam etmektedir."

Bodrum Kaymakamlığına intikal eden dilekçelerle ilgili hızlı bir şekilde tespit çalışmalarının devam ettiğini anlatan Yılmaz, çalışmalarda farklı kurumlara bağlı altı ekibin yer aldığını kaydetti.